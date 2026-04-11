Ha aggredito la madre mentre erano in auto e poi, all’arrivo dei carabinieri contattati dalla donna al 112, si è scagliato contro di loro con spinte e calci.

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato per resistenza a Capoterra. Il giovane, disoccupato e noto alle forze dell’ordine, durante le fasi di identificazione ha colpito con calci e spinte i militari prima di essere immobilizzato.

Gli episodi di violenza nei confronti della madre, inoltre, andavano avanti da tempo: per questo, oltre all’arresto per resistenza, per il giovane è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare.

Il giudice, nel rito direttissimo che si è svolto stamani, ha convalidato l’arresto.

(Unioneonline)





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