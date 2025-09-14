l’arresto
14 settembre 2025 alle 11:41aggiornato il 14 settembre 2025 alle 12:10
Perseguita una donna: pensionato di Assemini finisce ai domiciliariLa decisione del giudice dopo che l’uomo ha più volte violato il divieto di avvicinamento
I Carabinieri della Stazione di Assemini hanno arrestato un 69enne pensionato per violazione del divieto di avvicinamento a una donna di 60 anni.
La misura era stata imposta dal giudice dopo ripetuti episodi di stalking. Ma l’uomo ha proseguito nei suoi atti persecutori, dunque l’autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura, disponendo gli arresti domiciliari.
