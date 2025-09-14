I Carabinieri della Stazione di Assemini hanno arrestato un 69enne pensionato per violazione del divieto di avvicinamento a una donna di 60 anni.

La misura era stata imposta dal giudice dopo ripetuti episodi di stalking. Ma l’uomo ha proseguito nei suoi atti persecutori, dunque l’autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura, disponendo gli arresti domiciliari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata