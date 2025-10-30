I carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno fermato un minorenne sorpreso a spacciare droga davanti a un istituto scolastico.

Il giovane è stato notato dai militari mentre cedeva alcune dosi di hashish a coetanei. Alla vista della pattuglia ha tentato di sottrarsi al controllo, ostacolando le procedure di identificazione e opponendosi alla perquisizione personale e domiciliare.

Le successive verifiche hanno portato al sequestro di 7 grammi di hashish, 63 grammi di infiorescenze di marijuana, due bilancini di precisione e un coltello a serramanico lungo 17 centimetri.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura minorile di Cagliari, il ragazzo è stato affidato ai genitori e sottoposto all’obbligo di permanenza domiciliare.

(Unioneonline/v.f.)

