Addio all'avvocato cagliaritano Carlo Dore, morto all'età di 85 anni. Era nato a Cagliari, è stato consigliere comunale di Cagliari (1994-1998) e per una legislatura consigliere regionale (1999-2004).

Ha ricoperto l'incarico di console del Belgio per la Sardegna. È stato presidente regionale dell’associazione Anppia, l'associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Si è dedicato alla ricerca storica. Ha scritto libri sugli antifascisti sardi Vittore Bocchetta e Cesare Pintus. In un altro volume ha ricordato Antonio Romagnino, "poeta della città del sole".

