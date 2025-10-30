Capoterra si prepara a vivere una serata all’insegna di magia, musica e divertimento. Domani, 31 ottobre, il paese si tingerà dei colori di Halloween per la grande sfilata mascherata: un evento organizzato con il supporto di Dream Walk Sound, Arcadia e Rainbow Balloons, appoggiato dal Comune.

La festa inizierà alle 18 in piazza Brigata Sassari, punto di partenza del corteo guidato dal gruppo AmmacchiHouse. Maschere, luci e tanta allegria animeranno le vie del centro fino a piazza Liori, punto principale dell’evento, allestita per l’occasione con scenografie a tema.

Ad accogliere i partecipanti ci saranno spettacoli e performance delle scuole di danza Solaire Dance, FitLatin e Studio On The Stage, che porteranno sul palco coreografie travolgenti e momenti di pura vitalità.

Per i più piccoli, non mancheranno le attività creative: il laboratorio “Crea la tua zucca personalizzata”, curato da Katart, permetterà ai bambini di dare libero sfogo alla fantasia e di realizzare la propria zucca di Halloween, in un perfetto mix di gioco e tradizione.

La serata sarà resa ancora più divertente dalla presenza di due ospiti speciali, pronti a distribuire caramelle e dolcetti a tutti i piccoli mostriciattoli del paese. Quando il sole tramonterà, la musica prenderà il sopravvento: Dj Markitto e Claus faranno scatenare la piazza con un DJ set, trasformando Capoterra in una grande discoteca a cielo aperto.

Con questo evento, Capoterra mostra ancora una volta la sua voglia di comunità e divertimento, offrendo un’occasione per grandi e piccini di vivere insieme la magia di Halloween tra sorrisi, musica. E qualche brivido.

