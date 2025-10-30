Procedono a Mandas i lavori per l’apertura del primo Museo dei veicoli storici in Trexenta. L’amministrazione comunale, dopo aver definito gli ultimi atti relativi alle gare d’appalto per l’allestimento del museo, sta seguendo giorno dopo giorno la realizzazione di una mostra permanente dedicata ai veicoli antichi. «Stiamo realizzando qualcosa che abbiamo sempre sognato - dice il sindaco Umberto Oppus -, il nostro obiettivo è inaugurare il Museo regionale delle auto e moto d’epoca Attilio Mocci Demartis il 20 dicembre». Si tratta di un investimento complessivo pari a 250.000 euro.

La Giunta comunale, prima di avviare i lavori, aveva approvato le variazioni al bilancio necessarie per poter programmare l’utilizzo dei fondi aggiuntivi incassati attraverso l’ottenimento di alcuni importanti finanziamenti pubblici: tra questi ci sono anche 50.000 euro attraverso i quali è prevista la realizzazione di un’area camper. Il centro dell’alta Trexenta ha una grande tradizione per quanto riguarda il culto dei veicoli storici, in particolare motociclette. «Stiamo incontrando esperti, appassionati e collezionisti per creare insieme a loro una proficua collaborazione», conclude il primo cittadino.

© Riproduzione riservata