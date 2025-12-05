I Carabinieri della Stazione di Villasimius hanno rintracciato e tratto in arresto un 38enne colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cagliari. L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, era destinatario del provvedimento poiché ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate, tentata rapina e violazione di domicilio aggravato.

Il provvedimento trae origine dalle denunce presentate nel novembre scorso dalla sua ex compagna.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe posto in essere una serie di condotte persecutorie durate circa un anno: telefonate, messaggi dai toni molesti e minacciosi, nonché pedinamenti e appostamenti, con l’intento di riallacciare la relazione sentimentale interrotta ormai da tempo.

Sulla base delle risultanze acquisite, la Stazione di Villasimius ha tempestivamente informato la Procura della Repubblica di Cagliari, che ha richiesto la misura cautelare poi accolta dal GIP.

Rintracciato e messo in sicurezza, l’indagato è stato accompagnato presso la caserma di Villasimius e, terminate le formalità di rito, tradotto nel carcere di Uta.

