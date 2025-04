In occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo, Dolianova renderà omaggio con una cerimonia pubblica ai suoi due martiri della Resistenza, i carabinieri Enrico Zuddas e Candido Manca. Alle 11, in Piazza Brigata Sassari, il sindaco Ivan Piras, dopo la benedizione del parroco di San Biagio don Sandro Zucca, deporrà una corona d’alloro davanti al Monumento dei Caduti, presenti le associazioni d’armi che scorteranno il gonfalone del Comune.

Enrico Zuddas e Candido Manca appartenevano entrambi al Fronte clandestino di Resistenza dei carabinieri, noto anche come Banda Caruso. Zuddas venne gravemente ferito a Roma il 29 maggio del 1944 in uno scontro a fuoco con i tedeschi, mentre scortava un alto ufficiale del fronte della Resistenza, e morì alcuni giorni dopo in ospedale. A lui sono dedicate le scuole di Dolianova e la caserma della Legione dei carabinieri di Cagliari.

Candido Manca, invece, fu catturato dai tedeschi a Roma dopo l’attentato dei partigiani di via Rasella. Venne trucidato alle Fosse Ardeatine il 24 marzo del 1944.

© Riproduzione riservata