Momenti di apprensione nella serata di ieri nelle campagne di Gesico, in località Pranu S'Egua, non lontano dal rio Sippiu, dove un incendio ha interessato un'area rurale. Le fiamme sono state contenute e spente in tempi rapidi grazie al tempestivo intervento della Protezione civile comunale di Gesico e Senorbì, affiancata dai volontari del territorio intervenuti con trattori e autobotti. Le operazioni sono state coordinate dal Corpo Forestale regionale, che ha diretto le attività di spegnimento evitando che il rogo si propagasse ulteriormente.

L'episodio riporta l'attenzione sull'elevato rischio incendi che interessa il territorio in questi giorni. Le alte temperature previste anche nei prossimi giorni impongono la massima prudenza: l'invito rivolto alla popolazione da parte dalle autorità è quello di vigilare e adottare comportamenti responsabili per contribuire alla tutela delle campagne e del patrimonio ambientale delle zone interne.

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