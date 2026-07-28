Momenti di paura sul litorale del Sarrabus dove un ospite di una struttura turistica si è sentito male mentre giocava a padel con amici.

L'uomo è stato subito soccorso dai sanitari di una medicalizzata del 118 che lo hanno rianimato (aveva subito un arresto cardaco) con il defibrillatore automatico.

Poi il trasferimento in ospedale al Brotzu per gli accertamenti sanitari del caso.  

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