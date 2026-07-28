Donori, nuovi orari dello sportello “Punto facile digitale”Un importante supporto ai cittadini nell’accesso alla rete
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Cambiano gli orari di accesso agli uffici per la facilitazione digitale di Donori. A partire da questa settimana, lo sportello di piazza Italia aprirà per tre giorni alla settimana: il mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, e nelle mattine di giovedì e venerdì dalle 10 alle 13.
Lo comunica il Comune di Donori. Il Centro di facilitazione digitale aperto lo scorso febbraio fornisce un importante supporto ai cittadini nell’accesso alla rete e ai canali della pubblica amministrazione come la piattaforma PagoPa, l’App IO, il fascicolo sanitario, la dichiarazione dei redditi precompilata.
Grazie ai facilitatori digitali, gli utenti possono ricevere istruzioni anche sull’utilizzo di smartphone e computer, la gestione della propria identità digitale (Spid), l’elaborazione di testi, l’uso della posta elettronica e il rispetto delle procedure per una navigazione sicura su internet.