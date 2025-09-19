Grande spavento in via Rubicone, a Monserrato. Stamattina, intorno alle 10, una fuga di gas da un contenitore di Gpl ha causato un principio di incendio in un'abitazione privata.

A farne le spese un'anziana di 83 anni, rimasta lievemente ustionata. La donna è stata portata al pronto soccorso del Policlinico.

Vista la dinamica dell'incidente, le è stato assegnato un codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

