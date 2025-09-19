l’emergenza
19 settembre 2025 alle 11:00
Paura a Monserrato: fuga di gas provoca un incendio, donna ustionataUna 83enne portata in codice rosso al Policlinico, non sarebbe in pericolo di vita
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Grande spavento in via Rubicone, a Monserrato. Stamattina, intorno alle 10, una fuga di gas da un contenitore di Gpl ha causato un principio di incendio in un'abitazione privata.
A farne le spese un'anziana di 83 anni, rimasta lievemente ustionata. La donna è stata portata al pronto soccorso del Policlinico.
Vista la dinamica dell'incidente, le è stato assegnato un codice rosso, ma non è in pericolo di vita.
© Riproduzione riservata