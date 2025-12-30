L’esposizione
30 dicembre 2025 alle 09:17aggiornato il 30 dicembre 2025 alle 09:18
Settimo San Pietro, alle battute finali la mostra sul calcio localeUn viaggio tra le squadre degli anni Quaranta e Settanta
Chiude stasera la mostra fotografica organizzata dallo storico Claudio Mura al Circolo Berlinguer (via IV Novembre 6) a Settimo San Pietro.
Una rassegna dal titolo “Il calcio a Settimo”, dedicata alla storia del calcio locale dalla fine degli anni Quaranta fino agli anni Settanta.
In esposizione fotografie delle squadre dell’epoca e dei singoli giocatori che hanno dato lustro al calcio settimese in quegli anni.
Si potrà accedere dalle 16.30.
