Chiude stasera la mostra fotografica organizzata dallo storico Claudio Mura al Circolo Berlinguer (via IV Novembre 6) a Settimo San Pietro.

Una rassegna dal titolo “Il calcio a Settimo”, dedicata alla storia del calcio locale dalla fine degli anni Quaranta fino agli anni Settanta.

In esposizione fotografie delle squadre dell’epoca e dei singoli giocatori che hanno dato lustro al calcio settimese in quegli anni.

Si potrà accedere dalle 16.30. 

