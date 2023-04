Apertura straordinaria per l'ufficio passaporti del Commissariato di Quartu Sant'Elena.

Uffici operativi, dunque, anche sabato 29 aprile, dalle 8 alle 13. Nell’occasione saranno pianificati 50 appuntamenti.

Spiega la Questura: «Sarà sempre necessario accedere al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ attraverso SPID o CIE, per poi attivare la funzione "APerture straordinarie" (tasto di colore verde in alto a destra) presente nell'agenda. Per gli appuntamenti della mattina del sabato si potrà accedere dalle ore 10.30 di lunedì 24 aprile».

(Unioneonline/l.f.)

