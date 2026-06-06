Saranno i volontari dell’associazione Saf di San’Andrea Frius a gestire il servizio antincendio per i comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis che, anche quest’anno, hanno deciso di unire le forze per rendere più efficace la lotta ai roghi estivi. L’associazione di Sant’Andrea Frius è risultata idonea a svolgere le funzioni previste dalla legge per le attività di protezione civile a salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini. La gestione associata del servizio antincendi consente ai tre comuni del Parteolla di abbattere i costi e di aver un coordinamento più efficiente per le attività di prevenzione e interventi rapidi in caso di incendi diurni (circa un quarto d’ora ) mentre nelle ore notturne il tempo indicato per attivare le squadre antincendio è di circa mezz’ora. Il servizio antincendio costerà alle casse dei tre comuni 17.500 euro, soldi da utilizzare per le spese di assicurazione dei volontari e dei mezzi, il vestiario, il carburante e per le visite mediche del personale. Le attività si concluderanno il prossimo 31 ottobre.

© Riproduzione riservata