Parte con il piede giusto il patto “Mille occhi sulle città”, siglato di recente tra la Prefettura, il Comune e sette istituti di vigilanza privata, per supportare le forze dell’ordine nel servizio sul territorio.

La notte scorsa la guardia giurata dell’Alarm System, durante il servizio di vigilanza ispettiva notturna, nella zona di Sa Serrixedda, nella zona industriale di Quartu, ha prontamente segnalato la presenza di una donna che camminava sul ciglio della strada in stato confusionale e che chiedeva aiuto.

Da un primo controllo la donna aveva alcune lesioni sulla fronte, per questo la guardia ha subito contattato il 112, il numero unico per le emergenze, e poco dopo sul posto è arrivata l’ambulanza. La guardia giurata è rimasta vicino alla donna ferita fino all’arrivo del mezzo di soccorso e solo dopo si è allontanata per riprendere il suo servizio.

