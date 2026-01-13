I Carabinieri dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un operaio 32enne.

I militari hanno notato l’uomo mentre transitava lungo una via del centro abitato in piena notte e lo hanno sottoposto a controllo.

L’ispezione, personale e presso il suo domicilio, hanno permesso di rinvenire quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di circa quattro etti e dosi già pronte per oltre 30 grammi, oltre a marijuana e materiale per il taglio e il confezionamento.

Dopo il sequestro, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

(Unioneonline)

