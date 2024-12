Una folla composta ha partecipato questo pomeriggio al funerale di Giacomo Desogus e Matthias Steri i due giovani, 28 anni entrambi, morti domenica nelle campagne di Santu Lianu in un pomeriggio di caccia. Un lungo silenzio ha accolto le due bare bianche adagiate davani all'altare.

Da una parte Giacomo Desogus, dall'altra Matthias Steri, sorridenti nelle foto racchiuse in una cornice. Tutto attorno una moltitudine di persone. Parenti, amici, familiari. Il parroco don Giulio Madeddu ha ricordato, «Giacomo e Matthias che erano due giovani pieni di vita e di speranza che hanno vissuto il dono straordinario dell’amicizia: un legame profondo, autentico, capace di resistere alle difficoltà e di donare forza e gioia».

Alla fine a portare i feretri in spalla fino al carro funebre sono gli amici cacciatori dei due giovani, tutti vestiti di verde. Ce ne sono anche altri sul sagrato con un palloncino in mano che viene fatto volare in alto. Poi i due carri funebri traboccanti di fiori, partono alla volta del cimitero, dove Giacomo e Matthias riposeranno vicini.

© Riproduzione riservata