Il Comune di Senorbì ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici, delineando una serie di interventi distribuiti su più annualità e finalizzati alla riqualificazione del territorio e al miglioramento dei servizi. Tra le opere più rilevanti spiccano quelle dedicate al comparto scolastico, con investimenti significativi destinati sia all’efficientamento energetico sia al potenziamento delle strutture. In particolare, per la scuola secondaria di primo grado sono previsti 300mila euro nel 2026 e 1 milione e 150 mila euro nel 2027, risorse che consentiranno di intervenire in maniera strutturale sull’edificio di via Campioni.

Sempre nel 2027 è in programma la riqualificazione della palestra di via Tevere, adiacente alle scuole medie, con un investimento di 1 milione di euro. Si tratta di un intervento atteso da tempo dalla comunità: la struttura è attualmente chiusa, con evidenti disagi per studenti e attività sportive. «Il suo recupero rappresenta una priorità per restituire uno spazio fondamentale ai ragazzi», conferma il sindaco Alessandro Pireddu. È inoltre previsto lo stanziamento di 200 mila euro per il completamento della mensa scolastica, un’opera che contribuirà a migliorare ulteriormente l’offerta dei servizi educativi. Il piano triennale si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione degli spazi pubblici e di attenzione alle nuove generazioni.

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