Nell’ambito delle iniziative promosse dalla gestione associata dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, il Coordinamento Pedagogico territoriale organizza per oggi dalle ore 16 alle ore 19, presso il Centro Polifunzionale "Su Coru de Mara", un corso gratuito sulle manovre di disostruzione pediatrica, con la partecipazione del dottor Alessandro Caneto.

L'iniziativa è rivolta ai genitori, agli educatori, agli insegnanti e a tutti coloro che si occupano della cura dei bambini e delle bambine nella fascia di età 0-6 anni.

L'obiettivo è fornire conoscenze e competenze fondamentali per riconoscere e affrontare situazioni di emergenza, promuovendo la prevenzione e la sicurezza dei più piccoli.

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