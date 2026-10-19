Proseguiranno martedì sulla condotta idrica fra l'acquedotto di Corfongiu e Burcei, le lavorazioni relative al relining della condotta adduttrice al serbatoio del Comune, in paese. L’intervento rientra in un piano complessivo di risanamento dell’acquedotto che ha dovuto fare i conti con una doppia sfida: da una parte l’urgenza di trovare una soluzione in tempi rapidi ai continui guasti, dall’altra le difficoltà di dover attraversare un territorio particolarmente aspro. Complessivamente il collegamento è di oltre 9 chilometri intervallato da due impianti di sollevamento per superare un dislivello di quasi 400 metri dal potabilizzatore di Corongiu in territorio di Sinnai fino al serbatoio comunale di Burcei.

,Da qui la decisione di procedere con una tecnica particolare di relining “Senza scavo” che sta riguardando tre km di condotte compreso il rifacimento di pozzetti e pezzi speciali lungo linea. Sono stati installati dei bypass ci circa un chilometro che hanno consentito di garantire l’erogazione anche durante i lavori in corso. La condotta lasciata vuota è stata risanata tramite una particolare guaina in materiale ultraresistente che aderisce alle pareti interne delle tubature e la risana dall’interno. L’investimento complessivo (finanziato con fondi da tariffa e inserito nel Piano degli Interventi 2024–2029) è di € 2.930.000,00 è suddivisa nelle seguenti fasi: 650mila euro per l’ottimizzazione del sistema di pompaggio degli impianti Corongiu e Perdaxeddu e per la realizzazione della linea di bypass del primo tratto di acquedotto;

Un milione e 900mila euro per ripristino funzionale di tratto acquedotto mediante risanamento con tecnica Hose Lining e 380mila euro per lavori di rifacimento dei pozzetti e pezzi speciali lungo linea connessi al punto precedente: in corso d’esecuzione. Durante le operazioni di domani,martedì, che avranno una durata di circa 8 ore, si renderà necessario sospendere l'operatività della condotta e, perciò, interrompere l'approvvigionamento idrico al serbatoio. Le scorte accumulate nel serbatoio dovrebbero garantire la regolare erogazione all'utenza. Eventuali cali di pressione potrebbero riguardare temporaneamente in tarda serata la parte alta del centro abitato <Sarà cura dei tecnici-dice Abbanoa- contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni>.

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