Ortacesus punta a diventare un paese sempre connesso, grazie alle nuove infrastrutture messe a disposizione dell’intera comunità. La Giunta comunale del sindaco Maria Carmela Lecca ha aderito all’iniziativa della Commissione Europea tesa a finanziare, mediante un bando pubblico, l’acquisto e l’installazione di apparecchiature per la realizzazione di reti wi-fi ad alta velocità. In questo modo è stato possibile ottenere il voucher da quindicimila euro messo a disposizione dall’Unione Europea per garantire un servizio capace di sopperire all’eterno problema del digital divide di cui soffrono varie nazioni europee, tra le quali l’Italia e in particolare la Sardegna.

È stato già attivato il servizio wi-fi gratuito in diverse zone del piccolo centro della Trexenta: nel cortile e nell’area accettazione del Museo del Grano in via Kennedy, nel cortile posteriore e nell’ingresso delle scuole, nella biblioteca comunale, nell’area antistante dell’ex albergo all’ingresso del paese (fino ad arrivare in Piazza Padre Pio) nel piazzale del Comune in via Papa Giovanni XXIII e nell’aula consiliare. L’utilizzo della rete internet è gratuita e libera per tutti.

