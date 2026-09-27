Ortacesus, 52mila euro a fondo perduto per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa. Con la delibera del 23 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), la giunta guidata dal sindaco Edoardo Di Martino ha approvato gli indirizzi per il bando contro lo spopolamento. L'iniziativa mette a disposizione del paese 52 mila 83,33 euro di fondi destinati a chi intende acquistare o ristrutturare un'abitazione principale. Il contributo copre fino al 50% della spesa, per un massimo di 15 mila euro ad azzeramento delle risorse. Gli acquisti dovranno essere firmati dal primo giorno di gennaio del 2022 (atto notarile entro 6 mesi dall'assegnazione) o interventi di ristrutturazione avviati/conclusi dalla stessa data (lavori da avviare entro 6 mesi).

Oltre ai requisiti regionali (giovani under 40, nuovi nuclei, figli minori, chi si trasferisce in Sardegna), il Comune riconosce 5 punti extra ciascuno a chi è già residente a Ortacesus, ha un'attività produttiva o professionale in paese oppure ristruttura immobili inagibili o situati nel centro storico. Il bando e i moduli saranno pubblicati a breve sull'albo pretorio e sul sito del Comune. Dalla data di pubblicazione, i cittadini avranno 30 giorni di tempo per inoltrare la richiesta.

(Unioneonline/En.Ne.)

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