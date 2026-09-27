Copiosa, evidente e ormai datata. È la perdita d’acqua con cui da oltre dieci giorni devono fare i conti i residenti di via Toti a Pula.

Sono state numerose, infatti, le segnalazioni arrivate dai cittadini della zona, costretti a convivere con un continuo scorrimento d’acqua lungo la carreggiata che, nonostante il passare dei giorni, non accenna a fermarsi.

Una perdita che nelle ultime ore sembrerebbe essersi estesa anche a un secondo punto della strada. Entrando da via Sant’Efisio, l’acqua fuoriesce copiosamente da un tombino presente nella prima metà di via Toti, riversandosi sull’asfalto e proseguendo lungo la strada.

Poco più avanti è però visibile un altro sgorgamento, che contribuisce ad aumentare la quantità d’acqua dispersa. Una situazione che sta provocando disagi ai residenti e che comporta soprattutto un notevole spreco di risorsa idrica.

Alla base del problema ci sarebbe un malfunzionamento del tombino e la situazione, con il passare del tempo e l’arrivo delle prime piogge autunnali, rischia di aggravarsi ulteriormente.

Il guasto è stato già segnalato ad Abbanoa. Come riferito dall’ufficio stampa dell’ente, l’intervento dovrebbe essere effettuato quanto prima con il supporto di una ditta esterna, chiamata a individuare l’origine della perdita e procedere con la riparazione.

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