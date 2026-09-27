Pluricampione ai Giochi scolastici regionali e nazionali, spazia dalla matematica al latino, dalla fisica alla cybersicurezza. Il quartese Daniele Puddu è stato ricevuto dal sindaco Graziano Milia, che si è voluto complimentare personalmente per i risultati straordinari.

In principio furono i Giochi matematici della Bocconi. Poi le Olimpiadi di Informatica. E da lì una serie di competizioni tra cervelloni, sempre con risultati eccellenti.

Per il giovane studente una curiosità intellettuale fuori dal comune: matematica, fisica, informatica, cybersicurezza, lettere classiche. Non solo talento, ma metodo rigoroso e capacità di acquisire competenze complesse in tempi brevi.

Il primo exploit nell'anno scolastico 2023/24: primo posto regionale e finale nazionale ai Giochi Matematici Bocconi. L'anno dopo, secondo posto in Sardegna nella stessa disciplina e primo posto alle Olimpiadi di Informatica, incentrate su algoritmi e ragionamento logico.

Poi il 2025/26 da incorniciare. Per Daniele: secondo posto al Certamen Karalitanum, gara di letteratura latina; primo posto regionale e finale nazionale alle Olimpiadi di fisica; terzo posto regionale e convocazione nella squadra nazionale al Campionato di sicurezza informatica per licei e università; terzo posto regionale e medaglia di bronzo alla finale nazionale delle Olimpiadi di cybersicurezza, sui sistemi vulnerabili simulati; primo posto regionale e medaglia d'argento alla finale nazionale alle Olimpiadi della matematica.

Un curriculum che non è passato inosservato. Il sindaco Milia lo ha incontrato all'Ex Convento dei Cappuccini. «Risultati davvero straordinari che hanno evidenziato le qualità di questo giovane quartese, la sua voglia di applicarsi, di imparare, oltre che di mettersi in gioco - ha detto Milia -. Lo studio e l'impegno sono fondamentali nel percorso di vita dei nostri giovani e la volontà di Daniele è sicuramente un ottimo esempio per tutti i ragazzi della sua età, quartesi e non solo».

Concluso a giugno il percorso al Liceo Scientifico, Daniele proseguirà gli studi per i prossimi 5 anni all'Università Sant'Anna di Pisa, che lo ha selezionato tra le sue fila.

Dal primo cittadino quartese, oltre agli auguri «di proseguire questo brillante percorso anche nell'ateneo toscano e successivamente nella carriera professionale», anche un piccolo portafortuna: la spilletta con i Quattro Mori contornata di verde, perché i simboli della Sardegna e di Quartu lo accompagnino nella nuova avventura.

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