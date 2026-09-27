Maria Sabiu, che vive al numero 39 di via Paderi a San Gavino, ha compiuto 101 anni circondata dall’affetto di amici e parenti.

Un compleanno che fa seguito a quello di Iolanda Atzeni, sua vicina di casa di 105 anni compiuti poche settimane fa. Maria Sabiu ha sempre lavorato per la famiglia mentre il marito Luigi Porcu è deceduto tanti anni fa.

L’arzilla signora ha 4 figlie (Annalisa, Sandra, Lucia e Paola), 5 nipoti e tre pronipoti. «Mia mamma – racconta la figlia Annalisa – ogni mattina usciva sempre a comprare l’Unione Sarda che leggeva nel pomeriggio e ancora oggi cura il giardino. A casa sua in estate c’è il ritrovo del vicinato di via Paderi: è una donna allegra di carattere e si fa voler bene. Beve anche un bicchiere di vino a pranzo e a cena».

Felicitazioni sono arrivate anche dal sindaco Giorgio Zucca: «Maria Sabiu porta nel cuore le sue radici di Sardara anche se oggi risiede a San Gavino Monreale. In lei riconosciamo – rimarca il sindaco Giorgio Zucca – il volto autentico di una generazione che ha saputo affrontare la vita con forza, dignità e spirito di sacrificio. Raggiungere e superare il secolo di vita è un dono raro, un patrimonio di memoria e di esperienza che merita rispetto e gratitudine. A Sardara abbiamo diversi centenari».

San Gavino Monreale si candida a modello di paese dalla vita sana e più lenta rispetto alla città (Cagliari dista appena 26 minuti di treno): ‘Sicuramente – spiega il sindaco Stefano Altea – nella nostra cittadina c’è un’alta qualità della vita con ,le comodità della città come l’ospedale, la stazione ferroviaria, le scuole superiori, ma anche la tranquillità e i ritmi di un paese. Sono tanti come Maria Sabiu ad aver superato la soglia dei 100 anni ed è motivo di orgoglio per tutta la comunità e gioia per le famiglie di poter godere della loro presenza per un tempo così eccezionale».

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