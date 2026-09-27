Il rombo dei motori, i colori delle auto d’epoca e il calore di una comunità unita nel ricordo. Ancora una volta il Memorial Valentino Melis “Vale per sempre” ha trasformato Selegas in una grande festa all’insegna della memoria, della passione per i motori e della solidarietà.

La quinta edizione dell’appuntamento dedicato al giovane imprenditore della Trexenta, scomparso prematuramente, ha fatto registrare una partecipazione straordinaria e, soprattutto, un risultato importante sul fronte della beneficenza. La raccolta fondi ha raggiunto 9.450 euro, somma che sarà destinata agli ospedali oncologici di Cagliari e Isili, a sostegno delle attività legate alla prevenzione e alla ricerca. In chiusura di manifestazione, il fratello di Valentino, Riccardo Melis, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Un grazie è andato alla Pro Loco, al Comune e al sindaco, alla Protezione civile, ai volontari dell’ambulanza della Misericordia di Senorbì, ai partecipanti e a tutte le persone che hanno collaborato all’organizzazione.

Parole di gratitudine sono arrivate anche dalla Pro Loco di Selegas, che ha sottolineato come la risposta della comunità sia stata ancora una volta straordinaria. Protagonisti della giornata sono stati il raduno e la sfilata di auto e moto storiche: dalle Fiat 500 alle Vespa Piaggio, fino alle numerose motociclette e agli altri mezzi d’epoca, che hanno richiamato appassionati da diversi centri della Trexenta. A completare la giornata, la musica della band Miscela 5%, mentre Protezione civile e soccorritori hanno garantito assistenza e sicurezza. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua così a tenere vivo il ricordo di Valentino e a trasformarlo in un gesto concreto di solidarietà. Una giornata capace di unire famiglia, associazioni, istituzioni e cittadini nel nome della prevenzione e della ricerca oncologica.

© Riproduzione riservata