Tutti pazzi per il ballo sardo. Hanno preso il via nella suggestiva cornice di Sa dom'e Farra in via Porcu a Quartu, i corsi di ballo sardo organizzati dal gruppo Città di Quarto. Ed è subito boom di presenze. Non solo persone avanti con l'età ma sempre più giovani che vogliono cimentarsi in su ballu tundu e a altro per poi magari entrare a far parte delle associazioni e partecipare a sagre e sfiltate.

A guidare i novelli ballerini c'è il presidente del gruppo Città di Quarto e patron di Sciampitta, il festival internazionale del folklore, Gianni Orrù. «I corsi di ballo sardo - ha detto Orrù – sono un'occasione per ritrovarsi, condividere passi, musiche e tradizioni che raccontano l'anima della Sardegna. Aspettiamo chi vorrà imparare a ballare anche nelle prossime occasioni, per trascorrere insieme una serata all'insegna della cultura, dell'amicizia e del divertimento. Perché non importa saper ballare basta la voglia di partecipare».

I corsi di ballo sardo sono inseriti nella rassegna Si ghetat custu bandu organizzati dalle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidani assieme a Femminas, Nodas se Boxis campidanesas. Gli appuntamenti proseguono nei prossimi giorni: mercoledì 30 alle 18 sarà la volta dal laboratorio sartoriale, mentre il laboratorio di ballo sardo torna venerdì 2 ottobre sempre alle 19. Intanto un folto pubblico ha salutato ieri la 41 edizione di Sciampitta con la presentazione di un libro dedicato alla festa di San Giovanni Battista alla presenza anche di alcuni dei vecchi orbrieri.

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