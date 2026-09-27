Prenderanno il via il 5 ottobre le attività del Centro di aggregazione sociale Su Cuccureddu in via Gandhi. Da quest’anno il centro sarà aperto anche alle attività di adulti e anziani. Un luogo di incontro e di socializzazione pensato per diverse fasce d’età. Definiti anche gli orari di apertura. Il lunedì e venerdì, dalle 15 alle 17, per i bambini dai 3 ai 5 anni (fascia infanzia) con laboratori emotivi e di manipolazione, attività sportive, laboratori di cucina e lettura, giochi e attività creative.

Nelle stesse giornate, dalle 17 alle 19, e il martedì, dalle 15 alle 19, il centro sarà aperto ai bambini dai 6 ai 10 anni (scuola primaria). Previste attività di aiuto compiti, giochi di gruppo, attività sportive, laboratori creativi e ricreativi.

Il giovedì sarà invece dedicato agli adolescenti (dagli undici ai 17 anni di età) con gli operatori impegnati in attività di aiuto compiti, laboratori musicali, break dance, tornei di gaming e biliardino, attività sportive, ricreative e di socializzazione. Per gli adolescenti sarà inoltre attivo, a venerdì alterni, il servizio di educazione stradale.

Da quest’anno il Centro aprirà le porte anche alla popolazione adulta e anziana il martedì e giovedì, dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 19. Saranno proposti laboratori di cucina, giardinaggio, falegnameria e pittura, tornei di carte, lezioni di ginnastica e yoga, momenti di socializzazione, uscite e gite alla scoperta del territorio.

Il programma di attività sarà presentato alla cittadinanza giovedì prossimo alle 16 al centro di aggregazione sociale. Gli adulti e gli anziani interessati alle attività saranno accolti martedì 6 ottobre, dalle 9:00 alle 12:00 . Le iscrizioni saranno accolte a partire dall’avvio del servizio.

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