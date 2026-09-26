Elmas si trasforma in un teatro a cielo aperto con “Elmastiamo”, l’iniziativa in programma mercoledì 30 settembre dedicata allo spettacolo dal vivo, alla musica e alle arti performative.

L’appuntamento propone un percorso itinerante attraverso alcuni luoghi della città, con l’obiettivo di portare l’arte fuori dagli spazi tradizionalmente dedicati alla cultura e creare un incontro diretto tra artisti, cittadini e territorio.

Il ritrovo per il pubblico è fissato alle 18 in via Sulcitana 179, da dove partirà un itinerario a tappe caratterizzato da diversi linguaggi artistici, tra teatro, performance e musica dal vivo.

Nel corso della serata si alterneranno Le Lucide, Teatro dallarmadio, Consuelo Melis, Batísfera, Leonardo Tomasi, Teatro di Cittadinanza, Milonga Libera Contemporanea, The Late Sunshine e Cattivik Live.

L’iniziativa riprende lo spirito del Lucido Festival, puntando sulla valorizzazione dello spazio pubblico attraverso la creazione contemporanea. Non un unico palco, dunque, ma un percorso da seguire attraverso la città, con spettacoli e interventi da scoprire tappa dopo tappa.

L’obiettivo è coinvolgere il pubblico in un’esperienza diffusa, dove gli spazi urbani diventano parte integrante dello spettacolo e occasione di incontro e partecipazione.

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