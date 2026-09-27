Il Comune di Uta aderisce alla Giornata del Romanico 2026, in programma il 17 e 18 ottobre, e prepara una serie di iniziative culturali collaterali per valorizzare il patrimonio e coinvolgere un pubblico più ampio.

La Giunta comunale, con la delibera del 25 settembre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha dato mandato al responsabile dell’area amministrativa di organizzare le attività in collaborazione con la Fondazione del Romanico.

Il programma potrà comprendere mostre, momenti musicali, laboratori per bambini e letture ad alta voce, con l’obiettivo di accompagnare l’evento principale e promuovere il patrimonio artistico e paesaggistico del territorio.

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