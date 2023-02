Controlli della Polizia stradale nel Cagliaritano in occasione dell’ultimo fine settimana.

Particolare attenzione è stata rivolta alla guida in stato di ebrezza, con posti di controllo nel capoluogo con il supporto del camper utilizzato da medici e sanitari della Polizia di Stato, anche con l’utilizzo dei test di screening Drug Wipe 5s.

Sono stati controllati 80 veicoli e 105 persone. Sono state ritirate sette patenti di guida con 124 punti decurtati.

Quattro automobilisti sono stati sorpresi in stato di ebrezza, per tre di loro è scattata la denuncia con sospensione della patente e decurtazione dei punti, in un caso è stata applicata una sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti.

Cinque le sanzioni per eccesso di velocità con ritiro della patente di guida; 5 per mancanza di assicurazione del veicolo; 3 perché alla guida di veicolo privo della prescritta revisione;1 per guida di veicolo sottoposto a sequestro.

L’obiettivo di questi controlli è sempre rivolto ad incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, per arrivare il più presto possibile a “0 vittime sulla strada”.

