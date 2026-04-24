Indagini serrate sull’omicidio di Leonardo Mocci, il muratore di 23 anni di Villacidro ucciso a Monserrato con un colpo di pistola al petto.

I carabinieri della compagnia di Quartu sentito numerose persone e l'attenzione si è concentrata su tre giovani. Gli inquirenti hanno anche perquisito un appartamento ed effettuato rilievi in piazza Settimio Severo, dove il giovane è stato raggiunto dall’aggressore che ha sparato e poi è fuggito. Raccolti anche i racconti di possibili testimoni. Tra questi una donna, residente nella piazza, che ha allertato i soccorsi, risultati poi vani: «L’ho visto morire davanti ai miei occhi».

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