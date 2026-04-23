Si stringe il cerchio intorno all’assassino di Lenardo Mocci, il muratore di 23 anni di Villacidro ucciso nella notte a Monserrato con un colpo di pistola al petto.

In queste i carabinieri della compagnia di Quartu hanno sentito numerose persone e l'attenzione si è concentrata su tre giovani. Uno, da quanto si apprende, è un amico della vittima e sarebbe la persona che alcuni testimoni hanno visto allontanarsi a bordo di un'auto dalla piazza dopo il delitto: a documentare la scena, stando a quanto si apprende, ci sono le immagini delle telecamere della zona, messe a disposizione degli inquirenti dal Comune.

Poi ci sono altri due giovani conoscenti della vittima, che probabilmente lo avevano visto poco prima del delitto: sono stati ascoltati a lungo dagli inquirenti.

Sono stati prelevati indumenti e altri indizi dal luogo – in piazza Settimio Severo – in cui il ventitreenne si trovava ieri sera, sino alla mezzanotte, poco prima di essere ucciso: potrebbero servire a ricostruirne le ultime ore di vita della vittima.

Video di Matteo Vercelli

Da quanto si apprende il ventitreenne ha raggiunto Monserrato insieme all'amico a bordo di un'auto. I due avrebbero incontrato gli altri giovani, forse in un’abitazione, e poi sono scesi.

Forse si apprestavano a raggiungere l'auto quando il muratore è stato avvicinato da qualcuno che lo ha assassinato.

(Unioneonline)

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