Ventisei anni di carcere più tre di libertà vigilata: è la condanna inflitta in Corte d’Assise a Cagliari al ventunenne Gabriele Cabras per l’omicidio di Gabriele Pergola, ucciso in una camera del B&b “Corte Cristina” a Quartucciu nel luglio del 2023.

La pm Diana Lecca aveva chiuso la sua requisitoria con la richiesta dell’ergastolo, senza attenuanti, ritenendo che il dibattimento avesse dimostrato che il giovane abbia strangolato il 43enne nel corso di una rapina.

Gabriele Pergola

Di diverso avviso era stata la difesa, con l’avvocato Giovanni Cabras, che aveva sollecitato l’assoluzione dell’imputato, ritenendo non si sia trattato di omicidio volontario.

Gabriele Cabras

Il giovane e la vittima – stando alle ricostruzioni della Procura – si sarebbero incontrati in un bed and breakfast a Quartucciu, dove poi sarebbe scoppiata una lite. Il ragazzo si sarebbe scagliato sul 43enne, scaraventandolo a terra per poi strangolarlo con un asciugamano. Dopo averlo ucciso, si sarebbe allontanato, ma sarebbe stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza della struttura e a quelle sparse in zona, mentre camminava a Sinnai.

© Riproduzione riservata