È stato accolto dalla corte d’assise d’appello di Cagliari, il concordato nel processo di secondo grado per l’omicidio di Gabriele Pergola, strangolato in un B&B di Quartucciu. Per effetto del patteggiamento la condanna nei confronti di Gabriele Cabras, all’epoca dei fatti ventunenne, viene ridotta da 26 a 23 anni di carcere.

All’alba del 31 luglio 2023, Gabriele Pergola, commerciante quartese di 43 anni, fu trovato morto strangolato in una camera del B&B “Corte Cristina” a Quartucciu. I carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena risalirono rapidamente a Gabriele Cabras, di Sinnai, arrestandolo mentre camminava in strada con il denaro rubato alla vittima.

Alla lettura della sentenza è esplosa la rabbia e la disperazione dei parenti, assistiti dagli avvocati Mauro Massa e Fausto Argiolas. L’imputato è difeso da Giovanni Cabras.



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