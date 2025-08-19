Ombrelloni, campeggi abusivi e inosservanza delle norme anti-incendio: raffica di sanzioni nel CagliaritanoStretta del Corpo Forestale in occasione del Ferragosto
Raffica di controlli – e sanzioni – del Corpo Forestale sui litorali del Cagliaritano in occasione del Ferragosto.
Quattro le multe elevate a Villasimius per occupazione abusiva con ombrelloni e attrezzature balneari al di fuori degli orari consentiti. Cinque le sanzioni per altre violazioni, tra cui lavorazioni non consentite in spiaggia, transito e parcheggio di veicoli sull’arenile e ulteriori occupazioni abusive di spazi demaniali.
Nove, invece, le violazioni per campeggio abusivo: 8 sul litorale di Muravera e una a Santa Margherita di Pula, a carico di un camper di turisti in sosta in area non autorizzata.
Contestate anche 8 violazioni per inosservanza delle prescrizioni regionali in materia di prevenzione incendi. Parallelamente, proseguono le indagini per individuare i responsabili di incendi dolosi o colposi che hanno causato danni ambientali e messo in pericolo la pubblica incolumità.
(Unioneonline)