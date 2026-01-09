Settimo San Pietro, bimbi a lezione di Educazione stradaleGli alunni della primaria a scuola di sicurezza
Il Comune di Settimo San Pietro sta spendendo una parte delle somme incassate con le multe comminate dalla Polizia locale agli automobilisti per l’educazione stradale.
Il primo appuntamento nelle scuole con lezioni dedicate ha interessato gli alunni delle classi quinte A, B, C della Scuola primaria, protagonisti nei giorni scorsi del saggio finale del corso.
«È importante – viene spiegato – assimilare già dall’infanzia i concetti fondamentali per essere pedoni e conduttori di veicoli responsabili in modo da poter essere più sicuri per se stessi e per gli altri».
Proprio con l’obiettivo di formare cittadini più responsabili ed attenti alla sicurezza, l’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano – di cui il Comune di Settimo fa parte - da qualche anno ha scelto di destinare una quota delle sanzioni all’educazione stradale degli alunni.