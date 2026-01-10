Rafforzare le competenze digitali dei ragazzi e fornirgli gli strumenti per affrontare con consapevolezza i rischi che si incontrano sul web. È l’obiettivo del progetto per la transizione digitale rivolto agli studenti delle scuole medie di Dolianova, promosso dal Comune e finanziato dalla Regione.

A disposizione ci sono circa 15.000 euro che saranno utilizzati per informare i ragazzi sul tema della sicurezza cibernetica e dei pericoli connessi all'utilizzo dei social. Ad occuparsi del progetto sarà la società “Logout Livenow”.

Previste lezioni mirate sulla protezione dei dati personali, la tutela della privacy, la prevenzione dei rischi online che includono il cyberbullismo, l’adescamento, l’esposizione a contenuti inappropriati, il furto d’identità e la dipendenza dall’uso dei social.

Potenziali pericoli che possono causare gravi conseguenze sul benessere psicofisico dei ragazzi come stati d’ansia e depressione fino ad arrivare al totale isolamento sociale.

© Riproduzione riservata