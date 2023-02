La Giunta comunale di Senorbì, convocata dal sindaco Alessandro Pireddu, ha approvato l’aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato (Dups), lo strumento che definisce l’orizzonte strategico della manovra finanziaria del Comune e stabilisce le priorità tra gli interventi in programma. È stato necessario modificare il documento con una nota di aggiornamento nella quale sono inseriti diversi interventi sulle opere pubbliche programmati in una fase successiva rispetto alla prima stesura.

Tra questi di particolare importanza ci sono i lavori per la manutenzione straordinaria della scuola primaria (è un investimento pari a 250.000 euro) e per l’efficientamento energetico della scuola secondaria (altri 250.000 euro) finanziati attraverso il bando per la valorizzazione del territorio del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Un milione di euro è stato stanziato per i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della palestra comunale di via Tevere: il cronoprogramma degli interventi prevede la conclusione dell’opera entro il 31 dicembre 2024.

L’aggiornamento al Dups prevede investimenti di riqualificazione anche sull’ex scuola dell’infanzia in via Danubio.

© Riproduzione riservata