Nuovi interventi nella viabilità di Torre delle Stelle da parte dei Comuni di Maracalagonis e Sinnai. In territorio di Sinnai sono iniziati i lavori per la sistemazione della via Lattea e della via Sirio.

In quello di Maracalagonis si provvederà presto alla pavimentazione delle vie Urano, Ercole e Pesci, individuate in quanto maggiormente interessate dal traffico veicolare e come principali strade di accesso alle spiagge di Cannesisa e di Genne Mari. Prevista una spesa di 300mila euro.

© Riproduzione riservata