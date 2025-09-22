Nuovi interventi per la viabilità a Torre delle StellePer il territorio di Maracalagonis prevista una spesa di 300mila euro
Nuovi interventi nella viabilità di Torre delle Stelle da parte dei Comuni di Maracalagonis e Sinnai. In territorio di Sinnai sono iniziati i lavori per la sistemazione della via Lattea e della via Sirio.
In quello di Maracalagonis si provvederà presto alla pavimentazione delle vie Urano, Ercole e Pesci, individuate in quanto maggiormente interessate dal traffico veicolare e come principali strade di accesso alle spiagge di Cannesisa e di Genne Mari. Prevista una spesa di 300mila euro.