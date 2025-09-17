Un nuovo servizio per rinforzare l’assistenza pediatrica nel territorio dell’alta Trexenta: da oggi, mercoledì 17 settembre, a Mandas e a Siurgus Donigala è operativa la nuova pediatra di libera scelta dell’ambito territoriale 14. Una buonissima notizia per le famiglie dei quasi mille bambini in attesa del fondamentale servizio specialistico.

La dottoressa Claudia Piu garantirà l’attività ambulatoriale nei due centri rimasti senza il servizio dopo le dimissioni della storica pediatra Annalisa Agus che, lo scorso 31 luglio, ha chiuso i due ambulatori lasciando 996 bambini senza specialista di base. «Ci sentiamo di ringraziare l’Azienda Sanitaria che, in un periodo di certo non particolarmente semplice e felice per quanto riguarda la tutela dei presidi sul territorio, è riuscita a dare una risposta efficace e tempestiva molto importante per la nostra comunità», sottolinea il sindaco di Mandas, Umberto Oppus.

Il nuovo servizio di specialistica a Siurgus Donigala sarà operativo nell'ambulatorio comunale in via Roma 145 secondo i seguenti orari: il lunedì dalle 14.30 alle 18, il martedì dalle 9.45 alle 13 e il giovedì dalle 14.30 alle 18. A Mandas invece riceverà nei locali del Poliambulatorio in Piazza Unità d’Italia il mercoledì dalle 14.30 alle 18 e il venerdì dalle 9.45 alle 13.30. I locali adibiti ad ambulatori sono messi a disposizioni dai due Comuni che hanno trovato l'accordo con la Asl.

