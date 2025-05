«Anche io voglio i numeri, ma quelli che portano benessere, non quelli che distruggono il territorio». Così il sindaco di Muravera, Salvatore Piu, motiva la scelta dell’amministrazione comunale di limitare l’accesso alle spiagge dello Scoglio di Peppino, Piscina Rei, Monte Nai, Tziu Franciscu, Capo Ferrato.

Una decisione – comprensiva dell’introduzione di stalli a pagamento – che ha fatto molto discutere: a partire dall’estate 2025, queste località saranno soggette a numero chiuso, con ingressi contingentati in base alla disponibilità di parcheggi.

Secondo il primo cittadino «non tutte le spiagge sono uguali. Ogni tratto del nostro litorale ha caratteristiche diverse e criticità specifiche. Lo Scoglio di Peppino, ad esempio, è un caso emblematico: l’arenile è in territorio di Muravera, ma i parcheggi e le concessioni insistono su quello di Castiadas. Qui serve una visione comune tra enti, perché le competenze sono frammentate e non è possibile pianificare senza accordi chiari».

Il principio guida della nuova regolamentazione? «L’accesso deve essere legato alla reale capacità di accoglienza», spiega il sindaco «Il nostro obiettivo non è escludere, ma proteggere. Se un’area può ospitare 500 persone, non possiamo lasciarne entrare 5.000. Questo porta solo degrado, sovraffollamento, sparizione della sabbia e usura degli habitat costieri».

Le tre spiagge coinvolte nel provvedimento verranno regolamentate sulla base dei parcheggi individuati – circa 500 stalli in tutto – che verranno gestiti da una società incaricata. Le tariffe sono già state definite: da 6 a 10 euro al giorno per le auto, da 4 a 7 per le moto, e da 9 a 15 per i camper. Residenti e proprietari di seconde case potranno usufruire di abbonamenti agevolati.

«Siamo consapevoli delle perplessità e delle critiche», continua Piu, «ma il sovraffollamento è già una realtà. Non possiamo più ignorarlo. Chi ci accusa di voler “cacciare i turisti” sbaglia prospettiva: non si tratta di chiudere le porte, ma di preservare l’equilibrio. Senza un ambiente sano e fruibile, non c’è futuro neppure per il turismo».

Verranno introdotte soluzioni differenziate: «Piscina Rei, per esempio, è situata in una zona umida, con vincoli e criticità ambientali specifiche. I parcheggi sono stati individuati, ma non ancora delimitati: senza quel passaggio non possiamo fissare un numero massimo di accessi. Stesso discorso per Monte Nai e Tziu Franciscu».

E su un’idea di turismo sostenibile non transige: «Se vogliamo un turismo di qualità, dobbiamo mettere ordine. Non possiamo più permetterci di consumare il territorio. Il turismo che porta solo caos e rifiuti non è sviluppo, è inquinamento. Le nostre spiagge devono restare belle e accessibili, ma con intelligenza. Serve equilibrio. Il nostro tratto di costa è lungo 37 chilometri e ogni tratto va gestito con cura. Non stiamo chiudendo le spiagge. Stiamo proteggendo il futuro».

(Unioneonline/E.Fr.)

