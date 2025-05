Spiagge sì ma non per tutti: nel Sarrabus il modello del numero chiuso sperimentato dal Comune di Villasimius a Punta Molentis e Porto Sa Ruxi ha fatto scuola. Grosse novità in arrivo per chi frequenta il mare di Muravera: «A partire da fine giugno, al massimo i primi di luglio, scatterà il numero chiuso nelle spiagge di Piscina Rei, Tziu Franciscu e Monte Nai», annuncia il sindaco Salvatore Piu.

E anche Castiadas seguirà l’esempio, ma dal prossimo anno.

