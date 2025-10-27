“Notti de s'unda manna”, a Elmas la cerimonia nel ricordo delle vittimeVentuno le persone che persero la vita, il 26 ottobre 1946, nella violenta alluvione che travolse Elmas e Sestu
Si è svolto stamattina a Elmas un appuntamento in ricordo dei 21 cittadini masesi che persero la vita nella notte del 26 ottobre 1946, cosiddetta “notti de s’unda manna”, quando una violenta alluvione si abbattè su Elmas e Sestu.
L’amministrazione comunale (rappresentata dalla vice sindaca Alessandra Nurchi), in collaborazione con la parrocchia di San Sebastiano, l’Istituto comprensivo Monsignor Saba e la Consulta comunale degli anziani, ha ricordato le vittime del tragico evento al cimitero comunale di via Sestu.
La commemorazione ha coinvolto anche le scuole del territorio, per trasmettere alle nuove generazioni la memoria di una pagina dolorosa ma fondamentale della storia masese.