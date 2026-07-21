Il Comune di Mandas apre i termini per la concessione dei contributi a fondo perduto destinati all'acquisto, alla ristrutturazione, al restauro e al risanamento conservativo della prima casa. L'iniziativa rientra tra le misure previste dalla legge regionale del 9 marzo 2022 per favorire il ripopolamento dei piccoli centri della Sardegna.

Il Comune dispone di una dotazione complessiva di 52.083,33 euro. Il contributo potrà coprire fino al 50 per cento della spesa ammissibile, con un importo massimo di 15mila euro per ciascun nucleo familiare, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal bando. Potranno presentare domanda i cittadini in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico comunale per l'acquisto o il recupero della prima casa situata nel territorio di Mandas.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 31 agosto, esclusivamente utilizzando la modulistica predisposta dal Comune. Il bando integrale, il modello di domanda e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune. Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, il geometra Roberto Gessa, ai recapiti indicati nell'avviso pubblico. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Umberto Oppus, punta così a sostenere l'accesso alla prima casa e a incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito delle politiche regionali rivolte ai piccoli Comuni.

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