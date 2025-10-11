Non fu stalking ma «banali e fisiologici dissidi di una coppia».

Con questa motivazione la gip di Cagliari, Claudia Falchi Delitala, ha annullato in meno di 24 ore la misura cautelare di avvicinamento all'ex compagna nei confronti di un 45enne residente a Selegas, al quale è anche stato tolto il braccialetto elettronico applicato dopo la querela della donna ai carabinieri della stazione di Suelli.

Secondo la gip, che ha accolto la tesi difensiva dell'avvocato Pierandrea Setzu e visto il parere favorevole del pm, l'uomo, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, «ha offerto una diversa chiave di lettura della vicenda, riconducendo i contrasti intercorsi con la ex compagnia all'ambito dei banali e fisiologici dissidi di una coppia in ordine alla gestione dell'educazione e del mantenimento della prole».

In pratica nessun atto persecutorio sarebbe stato messo in atto dal 45enne. Inoltre la ex compagna «ha assunto atteggiamenti ambigui e ambivalenti, manifestando, per esempio, scarsa collaborazione in ordine alla esecuzione della misura cautelare», si legge ancora nell'ordinanza della gip per la quale «paiono notevolmente attenuati sia gli indizi di colpevolezza sia la sussistenza di esigenze cautelari».

(Unioneonline/D)

