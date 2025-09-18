«Non è possibile stare in silenzio davanti a quanto sta succedendo a Gaza». E «esporre un messaggio pubblico e inequivocabile rappresenta un gesto simbolico di vicinanza alla popolazione palestinese colpita e un invito a riflettere sulle necessitò di costruire un percorso di pace e conciliazione».

Con queste (e altre) motivazioni il consiglio comunale di Selargius ha approvato un ordine del giorno che impegna il sindaco a esporre, all’ingresso del Municipio, la scritta «Stop al genocidio a Gaza».

Il provvedimento, come fa sapere il consigliere d’opposizione Franco Camba, è stato proposto dalla minoranza ed è passato con 16 voti favorevoli e 3 astenuti.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata