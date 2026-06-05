A Mandas ha aperto la “Casa delle Farfalle”, il nuovo centro ludico-sportivo promosso dall’associazione “Sa Mariposa” e dedicato ai bambini dai 2 ai 5 anni. La struttura è stata presentata nel corso di una giornata inaugurale che ha visto protagonisti i piccoli frequentatori del centro, accompagnati dalle loro famiglie. Gli spazi sono stati progettati a misura di bambino con l’obiettivo di favorire l’accoglienza, l’autonomia e la crescita personale attraverso attività educative, ludiche e sportive.

Tra gli ambienti realizzati figurano la “Stanza Magica”, dedicata alla gestione delle emozioni e ai momenti di pausa, la sala giochi per le attività educative e ricreative, oltre agli spazi destinati alla mensa e ai servizi. Particolare attenzione è stata riservata allo sviluppo dell’autonomia dei bambini nelle attività quotidiane, dalla gestione degli effetti personali fino alle routine giornaliere. La Casa delle Farfalle non sarà soltanto un punto di riferimento per i più piccoli, ma ospiterà anche iniziative rivolte alle famiglie e momenti di incontro e socializzazione per le donne dell’associazione. Con l’apertura del nuovo centro, l’associazione Sa Mariposa amplia così la propria offerta educativa e sociale sul territorio, mettendo a disposizione della comunità uno spazio dedicato all’infanzia, alla condivisione e al sostegno delle famiglie.

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