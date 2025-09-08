l’appuntamento
08 settembre 2025 alle 14:35
Musica e anziani, a Barrali la manifestazione "Cantendi in Trexenta"Un’iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con la cooperativa sociale Laurus
Balli e canti della tradizione sarda.
Sarà dedicata agli anziani la manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con la cooperativa sociale Laurus in programma domani alle 19 nella Comunità integrata "Padre Pietro Casula"
A intrattenere gli ospiti ci sarà il gruppo musicale formato da Emanuele Garau (voce), Valentino Serra (chitarra) e Federico Longoni (organetto).
